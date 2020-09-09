Кабмін "прописав" повноваження Уруського

Кабінет Міністрів оновив розподіл повноважень між віцепремєр-міністрами у зв'язку із запровадженням посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, на яку призначили Олега Уруського.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішенння ухвалили на засіданні уряду за пропозицією міністра КМУ Олега Немчінова.

"Є потреба в ухваленні нового розподілу повноважень між віцепрем'єрами у звязку із запровадженням нової посади", - сказав Немчінов перед ухваленням рішення.

До компетенції Уруського включили питання нацбезпеки у воєнній сфері, сфері оборони, державної промислової політики, державної військово-промислової політики, оборонно промислового-комплексу, державного оборонного замовлення, літакобудівної, космічної галузі та низки інших галузей.

До компетенції віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної включили питання розвитку малого і середнього підприємництва в частині впровадження електронної комерції, реалізацію навчальних програм з підприємництва та утворення центрів підтримки підприємництва.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову "Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України" (№3842). Таким чином була запроваджена нова посада в Кабінеті Міністрів.