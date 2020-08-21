Шмигаль: Сподіваюся, Уруський сприятиме консолідації підприємств у потужний економічний “кістяк”

Про це глава уряду сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Маємо велику надію, що віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості сприятиме консолідації усіх підприємств, а також усіх їх інтелектуальних та матеріальних ресурсів у потужний економічний “кістяк”. Загалом наші стратегічні галузі – це галузі високої доданої вартості, які мають високий мультиплікатор створення робочих місць. Це будівництво вагонів, локомотивів, турбін, енергетичного устаткування», - сказав Шмигаль.

Наприклад, додав прем'єр, одне робоче місце в авіабудуванні автоматично створює до 50 робочих місць у суміжних галузях, а ті своєю чергою створюють додаткові продукти для своїх підприємств. «А це податки, наповнення бюджету, залучення валюти в Україну. Ось на цьому ми зараз зосереджуємо свою увагу і спрямовуємо Міністерство стратегічних галузей промисловості», - пояснив він.

Глава уряду нагадав про те, що є відповідний указ Президента, яким визначені стратегічні галузі економіки. Це створення, наприклад, аерокосмічної установи, де влада хоче виділити авіаційну і космічну галузі і взяти їх під централізоване управління. Окремо в уряді планують зайнятися оборонно-промисловим комплексом, адже це теж експортний потенціал і величезний міжнародний попит.

Раніше повідомлялося, що ДК "Укроборонпром" планують розділити на шість самостійних кластерів – вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрямки досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення. За словами Уруського, керівництво та менеджмент ДК "Укроборонпром" змінять найближчим часом.

Литовець Айварас Абромавичус у 2014 році отримав українське громадянство, був міністром економічного розвитку і торгівлі. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради Укроборонпрому, а у вересні того ж року - гендиректором концерну.