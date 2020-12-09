Нацкомісія встановила стимулююче тарифоутворення для 25 обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила стимулююче тарифоутворення для 25 компаній-операторів систем розподілу.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення 9 грудня прийнято на засіданні НКРЕКП.

"Ми йшли 8 років до прийняття тарифів на RAB-регулювання і встановлення його з 1 січня", - прокоментував голова нацкомісії Валерій Тарасюк.

Відповідно до рішення комісії, RAB-тарифи з 1 січня встановлюються для:

АТ "Вінницяобленерго"; ПРАТ "Волиньобленерго"; АТ "ДТЕК Дніпровські Електромережі"; АТ "ДТЕК Донецькі Електромережі"; АТ "Житомиробленерго"; ПРАТ "Закарпаттяобленерго"; ПАТ "Запоріжжяобленерго"; ПРАТ "ДТЕК Київські Електромережі"; ПРАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі"; ПРАТ "Кіровоградобленерго"; ПРАТ "Львівобленерго"; АТ "Миколаївобленерго"; АТ "ДТЕК Одеські електромережі"; АТ "Прикарпаттяобленерго"; ПРАТ "Рівнеобленерго" АТ "Сумиобленерго"; ВАТ "Тернопільобленерго"; АТ "Харківобленерго"; АТ "Херсонобленерго"; АТ "Хмельницькобленерго"; ПАТ "Черкасиобленерго"; АТ "Чернівціобленерго"; АТ "Чернігівобленерго"; ТОВ "ДТЕК Високовольтні Мережі"; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Ще для семи компаній, відповідно до рішення НКРЕКП, збережеться чинна методика "Витрати+": ТОВ "Луганське Енергетичне Об'єднання"; ПАТ "Полтаваобленерго"; ДПЕМ ПРАТ "Атомсервіс"; ДП "Регіональні Електромережі"; ПРАТ "ДТЕК Пем-Енерговугілля"; ТОВ "Нафтогаз Тепло"; АТ "Укрзалізниця" з можливістю подальшого перегляду на RAB-регулювання.

Остаточні тарифи для компаній будуть переглянуті у зв'язку зі зниженням тарифу ПрАТ "НЕК "Укренерго" на передачу та оприлюднені комісією пізніше.