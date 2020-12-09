Україна проведе переговори з ЄІБ щодо двох фінансових угод
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
«Утворити делегацію України для участі у переговорах із Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди «Програма відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком», - зазначається в розпорядженні №532/2020-рп.
Главою делегації Президент призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.
Крім того, розпорядженням №533/2020-рп Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах із Європейським інвестиційним банком щодо укладення фінансової угоди «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (проєкт 3В)» на чолі із заступником міністра інфраструктури України Дмитром Живицьким.