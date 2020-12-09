Україна проведе переговори з ЄІБ щодо двох фінансових угод

Президент Володимир Зеленський визначив склад двох делегацій для переговорів із Європейським інвестиційним банком щодо укладення угод за проєктами по відновленню України.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

«Утворити делегацію України для участі у переговорах із Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди «Програма відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком», - зазначається в розпорядженні №532/2020-рп.

Главою делегації Президент призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.

Крім того, розпорядженням №533/2020-рп Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах із Європейським інвестиційним банком щодо укладення фінансової угоди «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (проєкт 3В)» на чолі із заступником міністра інфраструктури України Дмитром Живицьким.