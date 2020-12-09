Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту знижуються в середу, 9 грудня, на тлі даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $48,72 за барель, що на $0,12 (0,25%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,10 (0,22%) до $45,50 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $48,84 і $45,60 відповідно.

Американський інститут нафти напередодні повідомив, що за підсумками минулого тижня запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США різко збільшилися. При цьому запаси чорного золота підскочили на 1,14 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,42 млн бар.

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію свого населення в рамках глобальної кампанії, яка представляє собою одну з найбільших логістичних проблем в історії мирного часу.

Новини про вакцини допомогли розвіяти побоювання, пов'язані з різким зростанням числа випадків коронавірусу в усьому світі, що стало причиною нових заборон, включаючи суворі заходи в Каліфорнії, Німеччині та Південній Кореї.

«Недавнє ралі виглядає перебільшеним з фундаментальної точки зору, з огляду на зростання видобутку нафти в Лівії і США при більш слабкому попиті на паливо в усьому світі. Але оптимістичний настрій, ймовірно, збережеться на тлі надій, що в наступному році пандемію можна буде взяти під контроль за допомогою вакцин», - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Co.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 48,87 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,81 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень на час закриття торгів ($48,84).