Honda хоче збільшити свою присутність в Україні – посол

Японська компанія Honda прагне збільшити свою присутність на українському ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

«Сьогодні у посольстві (України в Японії - ред.) відбулася зустріч з представниками Honda. Прагнуть збільшити присутність на ринку України», - написав він.

Дипломат також порадив представникам Honda звернути увагу на регіони України, де існує висока культура виробництва саме у галузі машинобудування.

«Наша порада - підтримка лібералізації двосторонньої торгівлі, розширення дилерської мережі, інвестиції у виробництво кінцевої продукції, залучення українських ІТ компаній для створення програмного забезпечення автомобілів і мотоциклів», - зазначив Корсунський.

Як повідомляв Укрінформ, японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop з 4 грудня продаватиме українську «котлету по-київськи».

Фото: Sergiy Korsunsky / Facebook.