З початку року українці сплатили понад ₴28 мільярдів за комуналку — Мінрегіон

Українці за десять місяців поточного року сплатили за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії ₴28,6 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Мінрегіону в фейсбуці.

«За десять місяців 2020 року населення України за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії сплатили 28,6 млрд грн, що становить 101,6%. При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг», - ідеться в повідомленні.

Як пояснила заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська, «це не означає, що всі українці справно сплачують за спожиті послуги».

«Але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником», — розповіла Хоцянівська.

Як зазначається, до суми 28,6 млрд гривень входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій. Заступниця міністра також зауважила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

Крім того, заступниця міністра спростувала інформацію щодо подорожчання комунальних послуг у цьому році на 57%.

«Твердження, що комуналка подорожчала на 57% не справедливі. Такий аналіз даних Держстату щодо нарахованих сум за житлово-комунальні послуги є некоректним. Оскільки Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію. Натомість такий показник не враховувався у даних за 2019 рік. Відповідно, бази для порівняння є різними, саме тому можна побачити таку різницю у даних», — зазначила Хоцянівська.

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Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу 26 листопада в.о. міністра енергетики анонсував рішення про підвищення тарифів для населення на електроенергію.