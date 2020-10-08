Чернишов не бачить зараз підстав підвищувати тарифи на комуналку

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов вважає, що наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів для населення.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінювати відношення споживачів до енергоефективності своїх осель і дбати про це. У цьому наше міністерство може і робить відповідні кроки. Ми допомагаємо громадянам платити менше, у нас є програми для багатоквартирних будинків, наприклад, ми забезпечуємо 70% покриття витрат на термомодернізацію", - сказав Чернишов.

Він пояснив, що ОСББ повинно інвестувати в підвищення енергоефективності будівлі 30% власних коштів, а 70% інвестує Мінрегіон. "Це не кредит, це допомога. Попит є, він міг би бути більшим. Для того, щоб його реалізувати, потрібна згуртованість мешканців. Для багатоквартирних будинків це подекуди важко зробити, це потребує лідерства і не дуже високого рівня патерналізму в психології мешканців населеного пункту або будинку", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на початку жовтня заявив, що заповненість сховищ газу наприкінці місяця може досягти 100%, що у свою чергу створить величезну пропозицію блакитного палива на ринку в опалювальний сезон.