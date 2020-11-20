У Києві тривають «карантинні» пільги на оплату комуналки

У Києві продовжує діяти пільговий період оплати за комунальні послуги: знижка в 10% на вартість послуг ЖКГ діє для всіх киян, які сплачують рахунки до кінця місяця.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці діє пільговий період оплати за комунальні послуги. Якщо до пандемії знижку в 10% отримували ті, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то зараз знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - сказав Кличко.

Він зауважив, що від рівня сплати за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці.

"Місто має платити за газ, воду, пальне, 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплатню, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж. Тому прошу киян: сплачуйте вчасно за послуги", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

фото: Сегодня