«Комуналка» онлайн чи резюме: Зеленська протестувала платформу «Дія. Цифрова освіта»

Платформ для онлайн-навчання «Дія. Цифрова освіта» пропонує понад 30 освітніх серіалів, які допоможуть отримати базові навички та розвинути цифрову грамотність у будь-якому віці.

Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська після особистого ознайомлення з послугами платформи, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку першої леді у Фейсбук.

“На запрошення Міністерства цифрової трансформації мала нагоду ближче познайомитися з їхньою платформою для онлайн-навчання «Дія. Цифрова освіта». На платформі зібрано понад 30 освітніх серіалів, які допоможуть отримати базові навички та розвинути цифрову грамотність у будь-якому віці, і ця колекція постійно поповнюється”, - зазначила Зеленська.

За її словами, на платформі кожен знайде для себе щось корисне - від простої інструкції, як оплатити «комуналку» онлайн, до детальної інформації про те, як захистити дитину в Інтернеті, правильно підготувати резюме та шукати роботу за допомогою мережі.

Дружина Президента також порадила переглянути всім освітній серіал «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству».

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“Як уникнути домашнього насильства та подолати його наслідки, до кого звертатися по допомогу, як захистити себе та допомогти іншим – про це потрібно знати кожному. Сподіваюся, що у вашому житті ніколи не станеться ситуації, у якій доведеться застосувати ці знання на практиці, але ця інформація важлива й має закарбуватися в пам'яті, як телефон пожежної служби або швидкої”, - підкреслила Олена Зеленська.

Вона додала, що за допомогою платформи «Дія. Цифрова освіта» безкоштовно навчаються вже майже 300 тисяч українців.