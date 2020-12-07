Укрексімбанк продає мережу супермаркетів «Амстор» і земельну ділянку в Києві

АТ «Укрексімбанк» виставило на продаж лот з об’єктів роздрібної торговельної мережі «Амстор» у семи містах України, а також окремим лотом реалізується земельна ділянка в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"Державний Укрексімбанк пропонує для продажу великий інвестиційний лот з об’єктів роздрібної торговельної мережі. Майно реалізується для врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ "Амстор". До лоту входять будівлі громадсько-торговельних центрів, земельні ділянки, торгове обладнання у Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуку, Бердянську, Маріуполі та Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об’єкти можуть зацікавити інвесторів, які планують розвивати роздрібну торгівлю з широким географічним охопленням. Торговельні майданчики мережі складаються з магазинів формату "гіпер- та супермаркет", "торговий центр", Cash & Carry тощо, розраховані на обслуговування широкого кола споживачів і призначені для продажу продовольчих та непродовольчих товарів, продукції власного виробництва на фудкортах, а також проведення розважальних заходів.

Продаж майна відбудеться шляхом електронного аукціону в системі ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту становить 283 514 010 гривень.

Дата проведення аукціону – 14 грудня 2020 року.

Окремим лотом реалізується земельна ділянка в Києві на масиві Березняки. Ділянка загальною площею понад 4 га розташована на перетині вулиці Березняківської та Дніпровської набережної. Цільовим призначенням є будівництво, експлуатація та обслуговування культурно-торговельного комплексу.

Початкова ціна лоту – 132 239 000 гривень.

Дата проведення аукціону – 15 грудня 2020 року.