СЕТАМ продає стадіон «Ювілейний» у Сумах

OpenMarket СЕТАМ продає арештований футбольний стадіон «Ювілейний» у центрі міста Суми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

«OpenMarket - СЕТАМ продає арештований футбольний стадіон «Ювілейний» у центрі міста Суми», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, споруду було введено в експлуатацію 20 вересня 2001 року. Загальна площа стадіону «Ювілейний» становить 7 540,7 м², що дозволяє вмістити 25 830 глядачів. Кожне місце обладнане пластиковими сидіннями та знаходиться під навісом (за винятком перших рядів нижнього ярусу).

Рекорд відвідуваності стадіону становить 29 300 глядачів.

«Це цікавий лот для інвестора, який фанатіє від футболу. А для сумчан це можливість залучити додаткові кошти на устаткування стадіону і збільшення його популярності серед інших стадіонів України. Буду з цікавістю слідкувати за проведенням аукціону», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Також повідомляється, що аукціон проведуть 30 грудня 2020 року. Стартова ціна лоту - 5 438 418 грн.

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Як повідомлялося, аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи - 13 млрд грн.