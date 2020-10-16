СЕТАМ продало арештовану птахофабрику за 700 мільйонів

Державне підприємство «СЕТАМ» продало арештовану птахофабрику майже за 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СЕТАМ.

Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) на електронному майданчику OpenMarket продало арештовані Державною виконавчою службою єдиний майновий комплекс птахофабрики за 690 млн грн (площею 126,58 тис. кв. м) та майновий комплекс у с. Пухівка Київській області (площею 126,58 тис. кв. м) за 300 млн грн.

По кожному з лотів на аукціони зареєструвалося і сплатило гарантійні внески по 4 учасника. Зростання ціни під час аукціону по першому лоту становило 447% (563,99 млн грн), по другому – 5 935% (295,0з млн грн).

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«У переможців є 10 робочих днів для того, щоб розрахуватися за лоти. Запрошую представників ЗМІ та громадськості уважно відслідковувати долю цих лотів, оскільки, якщо переможці не розрахуються вчасно, їм доведеться втратити чималенькі гарантійні внески, а право на купівлю цього майна перейде до наступного учасника. По птахофабриці розмір гарантійного внеску складає 6,3 млн грн, а по майновому комплексу в Пухівці - 248 тис. грн», - повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.