У Кабміні пояснили, як планують виправити ситуацію на підприємстві «Артем»

Віцепрем’єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснив, як уряд планує виправити ситуацію на київському оборонному підприємстві «Артем», яке, за заявами його керівництва, планує перевести більшу частину його працівників на одноденний робочий тиждень.

Як передає Укрінформ, про це урядовець сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Уруського, він мав зустріч із керівником підприємства.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб розблокувати усі питання, пов’язані з міжнародним контрактом, де основним виконавцем є фактично компанія «Артем»», – розповів він.

За його словами, це дуже серйозне замовлення, яке дасть змогу працювати впродовж мінімум 2–3 років, бути компанії завантаженою.

«Окрім того, сподіваюся, на 2021 рік буде передбачено закупівлю ракетного комплексу «Нептун», який також зможе завантажувати роботою саме «Артем». Я сподіваюся, що в наступному році в «Артема» будуть справи йти все краще і краще», – додав Уруський.

Він уточнив, що державне оборонне замовлення і цього року передбачає фінансування для програми «Нептун».

«Я думаю, що і в цьому напрямку воно дозволить виправити ситуацію кардинально на «Артемі», – сказав урядовець.

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що нині входить до складу державного концерну «Укроборонмпром», працює в Києві і випускає (чи здатна випускати) в першу чергу вироби оборонного призначення – головно для ракетних і артилерійських озброєнь, а також військової авіації.

Наприкінці листопада президент і голова правління компанії Володимир Зімін заявив, що з першого кварталу 2021 року підприємство переведе близько 70 відсотків своїх працівників – 1200 осіб – на одноденний робочий тиждень.