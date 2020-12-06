На Вінниччині відкрили завод із переробки кукурудзи потужністю 100 тисяч тонн

На Вінниччині у селищі Демківське розпочав роботу новий завод глибокої переробки кукурудзи компанії «Дакса Бунге Україна». Вартість інвестпроєкту – 14 млн дол.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає кореспондент Укрінформу.

«Новий інвестиційний агропроєкт запустили на Вінниччині: 14 мільйонів доларів - на переробку кукурудзи. Власником нового заводу є компанія «Дакса Бунге Україна». Це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, засновниками якого є лідер з переробки кукурудзи у Європі – «Дакса Груп» (Іспанія) та один з найбільших світових трейдерів – американська компанія «Бунге», - поінформував Борзов.

За його словами, новий завод збудували у селищі Демківське Тростянецької громади Гайсинського району. Підприємство устатковане сучасним обладнанням італійського виробництва для переробки кукурудзи твердих сортів на борошно та крупу загальною потужністю 300 тонн кукурудзи на добу(100 тис тонн на рік). 80% готової продукції заводу планується реалізовувати на експорт.

Наразі на підприємстві проводяться пусконалагоджувальні роботи і відпрацьовуються рецепти та специфікації продуктів під кожного конкретного споживача. Основні клієнти заводу - це великі міжнародні корпорації: виробники пива та харчових продуктів (сухі сніданки, снеки, випічка та кондитерські вироби).

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На підприємстві вже випущена та підготовлена до експорту перша партія продукції, яка відповідає світовим стандартам з якості та харчової безпеки. Це підтверджено результатами лабораторних випробувань ДП «Вінницястандартмерологія».

Акціонерами компанії «Дакса Бунге Україна» є група компаній «Дакса» (Dacsa Maicerias Espanolas, S.A.) (60%), - провідний Європейський переробник кукурудзи та рису, який переробляє близько 800 тис тонн продукції на 6 заводах, а також група компаній Бунге (Bunge, ltd.) (40%) - один із провідних переробників та експортерів сільськогосподарської продукції в світі, центральний офіс – Вайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) США. В Україні – один із найбільших експортерів соняшникової олії та зернових.

