В Україні зібрали майже 62 мільйони тонн зернових

Станом на 26 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 80,3 млн тонн основних культур із площі 23,7 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 61,9 млн тонн з 14,9 млн га (97% площ до прогнозу).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За даними міністерства, нині триває збирання кукурудзи і сої. Курурудзи на 26 листопада зібрано 26,3 млн тонн з 5,02 млн га (92% площ), сої – 2,7 млн тонн з 1,3 млн га (99% площ).

Крім того, накопано 8,6 млн тонн цукрових буряків із 204,7 тис. га (95% площ).

Серед областей, де зібрано найбільший обсяг основних сільськогосподарських культур, лідирують Полтавська (6,3 млн тонн), Харківська (6,2 млн тонн), Вінницька (5,6 млн тонн), Чернігівська (5,4 млн тонн) та Сумська (5,3 млн тонн).

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра економіки Тарас Висоцький 25 листопада заявляв, що цьогорічний збір зернових в Україні очікується на рівні 65 млн тонн, і цього цілком достатньо, аби забезпечити внутрішній попит. Крім того, експорт зернових залишається на рівні топ-5 врожаїв за останній період.

Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МР), по 23 листопада експортувала майже 20,2 млн тонн зерна, що на 3,2 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік. При цьому проти минулорічних показників зріс лише експорт ячменю - на 233 тис. тонн. Пшениці на 23 листопада експортовано 11,63 млн тонн (на 1,39 млн тонн менше, ніж на цю ж дату торік).