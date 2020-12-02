Рада «вивела» газ з-під дії закону про публічні закупівлі

Верховна Рада вивела закупівлі газу з-під дії закону про публічні закупівлі.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний Закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу" було ухвалено на засіданні парламенту 2 грудня.

Змінами до Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що його дія не поширюватиметься на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється суб’єктами ринку природного газу, що визначені Законом України «Про ринок природного газу», на торгових платформах, функціонування та керування яких забезпечується операторами торгових платформ, які провадять діяльність відповідно до Кодексу газотранспортної системи.

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Також, дія закону про публічні закупівлі не поширюватиметься на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється оператором ГТС для вчинення балансуючих дій чи замовником послуг транспортування для балансування свого портфоліо.

Для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, дія закону про публічні закупівлі також не поширюватиметься на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється оператором ГТС, оператором газосховищ та операторами газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності.

Законом визначено, що газова біржа, що управляє торговою платформою, має забезпечити виконання вимог, у тому числі Кодексу газотранспортної системи, до торгових платформ.

Як повідомлялось, 16 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу" зі скороченням строків підготовки законопроєкту до другого читання.