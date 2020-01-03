Україна торік збільшила імпорт газу на третину

Протягом 2019 року українським споживачам усіх категорій було протранспортовано газу на 7% менше, ніж за попередній рік. Водночас імпортні закупівлі газу збільшилися на 35%.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртрансгаз» з посиланням на оперативну інформацію про результати роботи української газотранспортної системи в 2019 році.

"Українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 млрд куб. м газу (показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для ВТВ), що на 7% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) зменшилося на 8% і нараховує 3,4 млрд куб. м природного газу", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в 2019 році в Україну було імпортовано 14,2 млрд кубометрів блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного позаминулорічного обсягу.

При цьому, власний видобуток зменшився лише на 1%.

"Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у 2019 році склали 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше за позначку попереднього року", - повідомляє Укртрансгаз.

Зазначається, що до підземних сховищ було закачано 13,1 млрд кубометрів газу, що більше на 34%, ніж за 2018 рік. Станом на 1 січня 2020 року, в ПСГ України було накопичено 18,9 млрд кубометрів блакитного палива. Це на 36% більше, ніж рік тому.

Відбір газу з ПСГ протягом 2019 року зменшився на 25% - до 8,0 млрд кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році використання природного газу в Україні порівняно з 2017 роком збільшилось на 0,4 млрд кубометрів, або на 1,3% (з 31,9 до 32,3 млрд кубометрів).

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років Нафтогаз планував закачати не менше 20 млрд кубометрів газу. На 25 жовтня минулого року в сховищах було накопичено рекордні 21,6 млрд кубометрів.

30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.