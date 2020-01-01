"Оператор ГТС України" звітує про початок транзиту газу до ЄС за новим контрактом

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) звітує, що перша ніч минула у штатному режимі, усі номінації щодо транзиту опрацьовано у рамках виконання нового договору.

Про це написав керівник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон у Facebook.

"Перша ніч Оператора ГТС України пройшла у штатному режимі. Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання новогу договору. Ми довели що спроможні працювати за новими європейськими правилами", - наголосив гендиректор.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

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Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.