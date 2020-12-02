Атомпрофспілка закликає уряд розблокувати погашення заборгованості перед Енергоатомом

Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості оприлюднила відкрите звернення до уряду, закликавши розблокувати погашення заборгованості перед ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднене на сайті Енергоатома.

Як зазначається, 26 листопада 2020 року Кабмін надав свої пропозиції до проєкту закону про держбюджет на 2021 рік. Згідно з ними, пропонується зупинити на наступний рік дію пунктів 1-3 частини 1 статті 3, частини 2 статті 4 та пункту 3 Прикінцевих і перехідних положень закону "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", ухваленого Верховною Радою 16 червня цього року.

"Зазначеними пунктами Закону був встановлений механізм погашення заборгованості, а уряд отримав доручення у місячний термін ухвалити конкретно визначені нормативно-правові акти щодо його реалізації. Однак цього зроблено не було", - йдеться у зверненні.

Повідомляється також, що Указом Президента "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" №406 від 22 вересня 2020 року Кабміну також доручалося вжити вичерпних заходів задля погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електроенергії держсектору економіки. Цей пункт указу теж не виконано.

"Сума боргу перед ДП "НАЕК "Енергоатом", на погашення якої, власне, і був спрямований цей закон, становить 11,62 млрд грн. Це борг ДП "Енергоринок" за поставлену НАЕК "Енергоатом" електроенергію станом на 30 червня 2019 року, перед запровадженням нової моделі енергоринку. З огляду на вищевикладене, Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості закликає народних депутатів при доопрацюванні проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" утриматися від ухвалення змін до чинного законодавства, які знімають зобов’язання уряду працювати та вирішувати гострі проблеми на енергетичному ринку", - підсумовується у зверненні.

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Як повідомлялося, у липні 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електричної енергії, заборгованість Енергоринку перед Енергоатомом становила 11,7 млрд грн. Відтоді борг перед державним підприємством, що забезпечує виробництво більше 50% електроенергії в країні, лише зростав.

Станом на середину листопада 2020 року борг державного підприємства "Гарантований покупець", якому Енергоатом відпускає вироблену на українських АЕС електроенергію, становив 8,5 млрд грн, а НЕК "Укренерго" - понад 4 млрд грн. Тобто сукупна заборгованість перед НАЕК перевищує 24 млрд грн.