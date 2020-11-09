Енергетики та науковці направили уряду пропозиції щодо розвитку ядерної галузі

Енергетики спільно з науковцями, трейдерами електричної енергії, експертами та аналітиками розробили й направили уряду пропозиції щодо розвитку ядерної галузі.

Українська енергетична асоціація (УЕА) спільно з Держатомрегулювання, Національним інститутом стратегічних досліджень, Центром Разумкова, трейдерами електричної енергії, експертами та аналітиками напрацювали пропозиції "Щодо потенціалу ядерної галузі у забезпеченні сталого розвитку національної економіки" та виклали їх у листі на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом", передає Укрінформ.

"Нині країна гостро потребує створення комплексної програми розвитку економіки, частиною якої мусить стати Стратегія розвитку атомної генерації. Розробку такої Стратегії передбачено Указом Президента України від 22 вересня 2020 року № 406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики". Невід’ємними складовими цього документа мають стати рішення, щодо яких серед фахівців та експертів галузі існує повний консенсус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, по-перше, галузі терміново потрібні розробка і втілення конкретного плану дій щодо відновлення ліквідності ринку електроенергії та дієздатності її гравців. Адже вади діючої моделі ринку електроенергії стають на заваді її розвитку.

По-друге, потрібні системні зусилля в напрямку зменшення імпортозалежності країни та збільшення локалізації виробництва, а відтак - збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

"Це – досяжні цілі за умови розвитку атомної генерації та втілення проєктів будівництва нових енергоблоків, які є запорукою створення десятків тисяч робочих місць та забезпечення замовленнями вітчизняних підприємств майже у половині регіонів нашої країни", - зауважили фахівці.

По-третє, для створення конкурентного середовища на ринку електроенергії, де НАЕК "Енергоатом" виступає одним з основних гравців, слід якнайшвидше відійти від механізму товарного ПСО та перейти до механізму фінансового ПСО. Нинішня модель потребує вдосконалення, а тому її слід переглянути відповідно до пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

По-четверте, корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" має бути розпочата й завершена за рекомендаціями міжнародних партнерів та експертних організацій, з урахуванням досвіду європейських енергетичних компаній. Це – важливий крок для підвищення прозорості управління Енергоатомом, зростання прибутку компанії й збереження робочих місць.

"Безальтернативність ядерної галузі не викликає жодних сумнівів. НАЕК "Енергоатом" є одним з найбільших та ключових гравців на ринку електроенергії. Тому все, що відбувається з оператором українських АЕС, має безпосередній вплив на ринок", - сказано в листі УЕА.

Експерти Української енергетичної асоціації впевнені, що у разі неврегулювання проблеми втрати фінансової ліквідності ринку електроенергії матимуть місце економічні та політичні наслідки.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський своїм указом №406/2020 постановив: Кабінету Міністрів України: 1) внести у двомісячний строк в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєкти: про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції; про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";

2) розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики України в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";

3) забезпечити вдосконалення управління державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", зокрема пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації вказаного суб'єкта господарювання та невідкладно опрацювати питання щодо передання функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України;

4) ужити вичерпних заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії державного сектору економіки внаслідок виконання ними спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, та забезпечити недопущення виникнення такої заборгованості надалі.

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