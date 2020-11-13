Отримати прибуток і розрахуватися з боргами: Енергоатом подав фінплан-2021

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом” подала до Міненерго фінансовий план на 2021 рік.

У разі його затвердження підприємство зможе отримати прибуток і розрахуватися з боргами та продовжити реалізацію важливих технічних і соціальних проєктів, повідомили у пресслужбі Енергоатома, передає Укрінформ

Зазначається, що фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік підготовлено виходячи з моделі фінансового ПСО та розраховано за умови продажу 100% продукції компанії на всіх сегментах ринку електричної енергії.

Як нагадали в компанії, обов’язки ПСО уряд поклав на Енергоатом у червні 2019 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 05.06.2019 р. №483 85% електроенергії, виробленої українськими атомними станціями, компанія мусила продавати за собівартістю державному підприємству – посереднику. Наразі 50% виробленої електроенергії Енергоатом віддає ДП «Гарантований покупець» за ціною 1 коп/кВт.

Механізм ПСО розглядався урядом як тимчасовий, і термін дії чинного положення закінчується 31 грудня 2020 року.

Фінансовим планом ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік (відповідно до Прогнозного балансу, затвердженого Міністерством енергетики 4 листопада 2020 року) передбачено відпуск 69 923 млн кВт-год електроенергії АЕС, що на 1 418 млн кВт-год менше прогнозного показника у 2020 році.

Водночас чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачено в обсязі 78 046,9 млн грн, що на 31 385,9 млн грн, або 67,3%, більше прогнозного показника на 2020-й.

Фінплан ДП «НАЕК «Енергоатом» на наступний рік передбачає сплату податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на загальну суму 23 715,8 млн грн, що на 9 876,1 млн грн, або 71,4%, більше прогнозного показника на 2020 рік.

Внаслідок суттєвого збільшення доходів також планується отримати прибуток від операційної діяльності за показником EBITDA 32 675,7 млн грн, що майже втричі більше порівняно з прогнозом на 2020 рік.

“Збільшення чистого фінансового результату діяльності компанії у 2021 році дасть змогу виконати всі ключові фінансові ковенанти, які є обов’язковою передумовою фінансування інвестиційних програм в міжнародних фінустановах”, - підкреслюється в повідомленні.

Отриманий прибуток компанія планує спрямувати на реалізацію пріоритетних проєктів з капітальних інвестицій, добудови стратегічних об’єктів та виконання інвестиційних програм.

На соціальний розвиток компанії та міст-супутників АЕС проєктом фінансового плану у 2021 році передбачено 859,5 млн грн, що на 175,8 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Наразі НАЕК «Енергоатом» очікує на погодження документа Міністерством енергетики, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Енергоатом надав фінансову допомогу на облаштування у містах-супутниках АЕС лабораторій для тестування на COVID-19.