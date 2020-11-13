У містах-супутниках АЕС обладнають лабораторії для тестування на COVID-19

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом” надало фінансову допомогу на облаштування у містах-супутниках АЕС лабораторій для тестування на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Енергоатома.

“НАЕК «Енергоатом» продовжує виконувати соціальну місію, допомагаючи лікарням та хворим на COVID-19 у містах-супутниках вітчизняних АЕС.

Так, спільним рішенням адміністрації компанії та профспілкового комітету медико-санітарним частинам Вараша, Енергодара та Южноукраїнська надано фінансову допомогу на придбання лабораторій для тестування на COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що нині у цих населених пунктах немає власних лабораторій, а тому лікарі змушені возити зразки тестів у інші міста, що суттєво збільшує час очікування результатів і призводить до швидшого поширення хвороби, адже хворі люди ще кілька днів продовжують спілкуватися та ходити на роботу, не підозрюючи про наявність в організмі вірусу.

“Придбання відповідного обладнання та облаштування лабораторій дасть можливість скоротити час очікування результату до кількох годин, і це допоможе знизити загальні темпи поширення коронавірусу”, - наголосили в Енергоатомі.

Також у компанії нагадали, що раніше також направили до Міністерства охорони здоров’я лист про готовність постачати для закладів охорони здоров’я рідкий кисень – до 200 балонів на добу. Наразі Енергоатом завершує процедуру отримання ліцензії для вироблення кисню в медичних цілях, додали у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 листопада зафіксували 512 652 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.

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