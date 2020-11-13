Енергоатом посів 6 місце у світовому рейтингу виробників "зеленої" енергії

Компанія Energy Intelligence оприлюднила рейтинг 100 світових "зелених" виробників безвуглецевої енергії за 2020 рік, у якому ДП "НАЕК "Енергоатом" увійшов до ТОП-20.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

"Так, у ТОП-20 світових безвуглецевих виробників, що заснований на інтенсивності викидів при виробництві електроенергії, Енергоатом посів 6 місце", - йдеться в повідомленні.

100 компаній у рейтингу Energy Intelligence представляють приблизно 45% світових енергетичних потужностей. Та серед них - майже 90% світових атомних електростанцій, що належать невеликій кількості великих операторів. Фахівці Energy Intelligence зауважують, що в світі невпинно зростає частка "чистих" гравців енергетичного ринку.

"З 2011 року, коли було складено перший рейтинг, загальна "зелена" потужність зросла на 10% - до 3187 МВт. Разом з тим доля викопного палива впала з 65% до 56%, в той час як гідроенергетика та атомна генерація лишилися стабільними", сказано у дослідженні.

Дослідники наголошують, що в справі виробництва безвуглецевої енергії гідроенергетика та атомна генерація мають рівний статус з відновлюваними джерелами енергії.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 810-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", ухвалений Верховною Радою 21 липня, який закріплює ключові положення урядового Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити розмір "зелених" тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.

В Україні у 2019 році спостерігався значний приріст кількості виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За даними НКРЕКП, на 1 липня 2019 року в Україні було 325 суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на право впровадження господарської діяльності з виробництва електроенергії. На 31 грудня таких було вже 867.

За 8 місяців 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (енергія сонця, вітру, біомаса) порівняно з відповідним періодом 2019 року збільшилося на 120,2 % - до 7 765,2 млн кВт-годин.