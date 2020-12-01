Новий закон про РРО скасовує кешбек, який викликав обурення у суспільстві - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак позитивно оцінив ухвалення Верховною Радою закону про відтермінування введення касових апаратів для фізосіб-підприємців (ФОП) другої-четвертої груп.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

“Сьогодні парламент ухвалив законопроєкт, який на рік відтерміновує обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб – підприємців II-IV груп. Щоб терміново вирішити ситуацію, Президент Володимир Зеленський подав законопроєкт як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів «за». Тому це – спільна робота”, - підкреслив Єрмак.

Він зазначив, що документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві.

Ухвалені правки також зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації, додав глава ОП.

Єрмак наголосив, що в умовах пандемії та карантину для Президента України Володимира Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами, заявив Єрмак, додавши, що увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем.

“А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно”, - підсумував глава Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для деяких ФОПів. (№4439-д).

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що законопроєкт є компромісним для депутатських фракцій і груп. Його розробив профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні о 12:00 1 грудня. Для його розгляду на пленарному засіданні у вівторок депутати застосували процедуру ad hoc.

Закон, зокрема, передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.