Арахамія вважає, що відтермінування РРО на рік заспокоїть протестувальників

Лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що ухвалений ВР законопроєкт про відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів має припинити протести під Радою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у коментарі журналістам по завершенню пленарного засідання.

«Я думаю, що зараз люди стоять, бо вони не вивчили, що ми ухвалили. Вони… почитають, співвіднесуть це зі своєю конкретною проблемою, ситуацією і потім підуть додому», - переконаний депутат.

За словами, Арахамії, підприємці, з якими він спілкувався, підтримали концепцію законопроєкту. Парламентарій нагадав, що окрім перенесення термінів впровадження РРО для більшості категорій ФОПів, також скасовано частину штрафів.

«Я думаю, що люди… почитають і все заспокоїться», - резюмував депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 грудня відтермінувала впровадження касових апаратів для окремих категорій фізосіб-підприємців.

Закон передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. Документ подовжує на рік, до 1 січня 2022 року, застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій. Закон також скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО). Ухвалений документ виключає норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій. Законом визначаються граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації.

Від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців, які виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.