Укрзалізниця долучилася до ініціативи Олени Зеленської «Бізнес без бар’єрів»

АТ «Укрзалізниця» долучилося до ініціативи першої леді України Олени Зеленської щодо підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» між великими українськими та міжнародними компаніями заради того, щоб подорожі стали доступними для всіх громадян.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку УЗ у Фейсбуці.

«Раді, що Укрзалізниця - серед найбільших державних та комерційних компаній, які першими долучаються до ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Бізнес без бар’єрів». Відповідну декларацію від імені АТ «Укрзалізниця» підписав голова правління компанії Володимир Жмак», - йдеться у повідомленні компанії.

В УЗ зазначили, що прагнуть, аби залізничні подорожі були доступні для усіх пасажирів, і для цього вже зробили чимало для зручного перебування людей з інвалідністю на вокзалах, станціях та у поїздах. «Спільно з однодумцями-учасниками ініціативи продовжуємо робити більш комфортними подорожі залізницею для маломобільних громадян. Світ такий чудовий, і його має побачити кожен із нас», - додали в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Олена Зеленська ініціювала підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» між великими українськими та міжнародними компаніями. За її словами, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні залежить як від законодавства та дій держави, так і від компаній і самих людей.

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Ініціатива «Бізнес без бар’єрів» допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийомі їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі.

Також вона дасть змогу розробляти продукти та послуги, які доступні всім суспільним групам, зокрема людям з інвалідністю, літнім людям, батькам з дітьми до шести років, жінкам та молоді.