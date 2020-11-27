Україна та Естонія підписали угоду про фінансове співробітництво

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас підписали міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво.

Відповідні домовленості очільники урядів уклали під час відеоконференції 27 листопада, інформує Урядовий портал.

Зазначається, що дія Угоди поширюватиметься на всі програми й проєкти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонської Республіки.

«Угода покликана створити сприятливі рамки для подальшої співпраці та реалізації нових проєктів між Україною та Естонією. Цей документ закріпить наші добрі наміри, перспективи та пріоритети. Це буде один з історичних кроків для наших держав, який дасть нам можливість спільно рухатись уперед», — прокоментував Шмигаль.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що після підписання цієї Угоди співпраця між Україною та Естонською Республікою вийде на новий рівень якості, і Естонія зможе надавати більш практичну допомогу Україні.

Під час онлайн-зустрічі Шмигаль та Ратас також обговорили поглиблення співпраці у торгово-економічній сфері та в галузі кібербезпеки. Шмигаль зазначив, що Україна прагне максимальної активізації українсько-естонського торговельно-економічного співробітництва, оскільки цей напрям має значний потенціал.

«Україна також зацікавлена в участі в ініціативі «Тримор’я» та розраховує на підтримку Естонської Республіки у цьому напрямі», — сказав Прем’єр-міністр України.

Очільник уряду України відзначив, що ще одним вектором розвитку двосторонньої співпраці може стати співробітництво в енергетиці.

«Перспективним є започаткування діалогу щодо співробітництва у сфері виробництва та використання зеленого водню, зокрема в транспортній та промисловій сферах», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України подякував Естонії за послідовну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Зі свого боку Юрі Ратас відзначив, що Україна — одна з найбільш вагомих партнерів для Естонії. І Естонська Республіка зацікавлена в посиленні співпраці з Україною у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.

Як повідомлялося, започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович "Ініціатива трьох морів", тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи.

Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Усі держави-члени, крім Австрії, мають кілька спільних знаменників, таких як недавнє комуністичне минуле та членство в НАТО, отримане до вступу в ЄС. Австрія, яка перебуває в ЄС довше, залучена внаслідок свого стратегічного розташування та численних важливих регіональних зв’язків. Перший інавгураційний саміт Тримор'я відбувся в Дубровнику 25–26 серпня 2016 року. На нього була запрошена й Україна, однак, наша країна не делегувала туди свого представника.

Другий саміт відбувся у Варшаві 6–7 липня 2017, його відвідав президент США Дональд Трамп.

Третій саміт відбувся в Бухаресті 17–18 вересня 2018, його відвідали президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, міністр закордонних справ Німеччині Гайко Маас та міністр енергетики США Рік Перрі.

У листопаді 2019 року перед зустріччю з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" і має намір предметно обговорити це питання, зокрема, з естонськими партнерами. Також Зеленський у жовтні цього року обговорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою прагнення України приєднатися до "Ініціативи трьох морів".