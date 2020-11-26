Мінфін прогнозує перевиконання доходів бюджету на ₴10 мільярдів до кінця року

Міністерство фінансів прогнозує, що цьогорічний план доходів держбюджету буде перевиконано на 10 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми "Право на владу" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"До кінця року доходи держбюджету будуть перевиконані на 10 млрд грн. Попри пандемію та кризу податкова служба вже виконала річний план доходів", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 листопада Державною податковою службою вже виконані річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету.

При річному розписі 458,3 млрд грн по таких платежах, закріплених за ДПС, до загального фонду держбюджету на поточну дату вже надійшло 462,9 млрд грн.