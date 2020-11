НБУ випустив сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України»

Національний банк України 26 листопада 2020 року випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України” – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка, над яким напис – Перший космонавт України, логотип Державного космічного агентства України (праворуч); під портретом написи: Леонід Каденюк, ліворуч від написів – елемент SPARK у вигляді земної кулі, що має кінетичний ефект, унизу ліворуч на тлі молекулярної структури – стилізоване зображення рослини, малий Державний Герб України, над яким напис Україна і прапор України (під написом Каденюк); під гербом – цифра 1 (тобто перший) та зображення космічного корабля.

Основне зображення зворотного боку – космічний корабель “Колумбія” на тлі планет сонячної системи; над ним написи THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE; праворуч – цифра 1 та зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); унизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис – не Є платіжним засобом. Уздовж нижнього краю напис Леонід Каденюк, що повторюється шість разів.

Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками).

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (зокрема 40 000 у сувенірній упаковці).

Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.