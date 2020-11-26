НБУ випустив сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
“Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України” – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.
Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка, над яким напис – Перший космонавт України, логотип Державного космічного агентства України (праворуч); під портретом написи: Леонід Каденюк, ліворуч від написів – елемент SPARK у вигляді земної кулі, що має кінетичний ефект, унизу ліворуч на тлі молекулярної структури – стилізоване зображення рослини, малий Державний Герб України, над яким напис Україна і прапор України (під написом Каденюк); під гербом – цифра 1 (тобто перший) та зображення космічного корабля.
Основне зображення зворотного боку – космічний корабель “Колумбія” на тлі планет сонячної системи; над ним написи THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE; праворуч – цифра 1 та зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); унизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис – не Є платіжним засобом. Уздовж нижнього краю напис Леонід Каденюк, що повторюється шість разів.
Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками).
Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (зокрема 40 000 у сувенірній упаковці).
Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.