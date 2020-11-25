Уряд удосконалив механізм контролю АРМА за ефективністю управління активами

Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами», якою удосконалив механізм контролю АРМА за ефективністю управління арештованими активами.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дозволить уникнути невизначеності у механізмі контролю, що є вкрай важливим у процесі збереження активу та його економічної вартості в період дії арешту активу. Зокрема, для об’єктивної та неупередженої оцінки виконання управителями умов договору про управління активами передбачено формування комісії для здійснення контролю у складі не менше трьох осіб. Колегіальність контрольних заходів унеможливить упередженість висновків за результатами контролю», - прокоментував рішення міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

За його словами, з метою більш ефективного виконання завдань з фіксування зовнішнього стану активів та вжиття оперативних заходів безпосередньо за місцем перебування арештованого майна Порядок доповнено можливістю залучення працівників міжрегіональних територіальних управлінь АРМА для здійснення окремих заходів контролю. Це дозволить отримати безперешкодний доступ для огляду та перевірки фактичного стану активів на території всієї України.

Крім того, запропоновані зміни врегульовують питання контролю ефективності управління активами, щодо яких вже встановлено факт неналежного управління та відбувається процедура припинення відповідного договору з управителем.

Уряд визначив, що у таких випадках заходи контролю не проводяться у встановлені строки (не рідше одного разу на місяць), оскільки визначення результатів управління в умовах припинення договору є неможливим.