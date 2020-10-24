У Реєстрі арештованих активів вже понад 4,5 тисячі записів – АРМА

За три роки ведення Реєстру арештованих активів Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) внесло в нього понад 4,5 тис. записів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Агентства у Фейсбуку.

"У жовтні 2017 року АРМА отримало в управління перші арештовані активи. А вже сьогодні Реєстр арештованих активів містить понад 4,5 тис. записів", - зазначили в АРМА.

До річниці отримання в управління перших об'єктів Агентство підготувало серію відеосюжетів про успішні приклади співпраці АРМА та бізнесу.

Перший відеосюжет, який АРМА оприлюднило у Фейсбуку, знайомить з роботою управителя арештованої нерухомості на Оболонській набережній у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, кількість звернень правоохоронців до АРМА зросла з 69 у 2017 році до 1844 станом на вересень 2020-го.