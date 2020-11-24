Рефармінг частот у діапазоні 900 МГц завершать до 25 листопада - Київстар

В ніч з 24 на 25 листопада рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц буде завершено в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров у ході пресконференції Міністерства цифрової трансформації й операторів мобільного зв'язку Київстар, Vodafone і lifecell.

"Сьогодні вночі відбудеться останній рефармінг у двох областях, у Луганській і Донецькій. Ми можемо говорити, що технологічно цей проект буде закінчено", - сказав Комаров.

Він також наголосив, що йдеться не про виконання ліцензійних зобов'язань, а саме про технічну частину проекту з перерозподілу частотного ресурсу. Глава Київстару зазначив, що в цьому проекті Україна вперше не наздоганяла інші країни, а була однією з провідних.

"В Європі лише чотири країни реалізували такий проект", - зазначив він.

За словами Комарова, цей проект рефармінгу був важким як у технічному, так і в матеріальному плані.

«Коли 25 років тому розподіляли частоти в певному діапазоні, ніхто не думав, що там будуть розвиватися якісь нові технології. Тому наш спектр був як клаптикова ковдра. І домовитися піти на досить важкий компроміс, здати частину свого спектру, щоб рухатися вперед, це нетривіальне завдання», - зізнався гендиректор Київстару.

Крім того, проект розвитку мобільного інтернету потребував від компанії великих інвестицій.

«З початку 2015 року, коли ми почали розбудовувати мобільний інтернет в Україні, Київстар інвестував 28 млрд грн; більш як 4 млрд грн тільки в цьому році», - підрахував Комаров.

Як повідомлялося, до кінця 2020 року в діапазоні 900 МГц Київстар, Vodafone і lifecell запустять мережу LTE. Відповідно до умов нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов'язані протягом двох років охопити зв'язком четвертого покоління (4G) 90% населення країни, в тому числі населені пункти з кількістю населення від 2000 осіб, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру, і т.д.

Відповідно до Указу Президента України №497 від 8 липня 2019 року «Про деякі заходи з поліпшення доступу до мобільного Інтернету» та затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, «Дорожної карти заходів з рефармінгу», 19 червня 2020 року телеком-оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell почали спільні дії з обміну радіочастотами в діапазоні 900 МГц. У результаті рефармінгу кожен з мобільних операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, достатні для використання сучасного стандарту четвертого покоління мобільного зв'язку.