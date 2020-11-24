SkyUp анонсувала рейси до Берліна

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про наміри запустити навесні 2021 року рейс Київ — Берлін — Київ, який виконуватиметься тричі на тиждень.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт SkyUp.

“Старт польотної програми: з 29 березня 2021 року. Рейси прибуватимуть до нового аеропорту Берлін-Бранденбург ім. Віллі Брандта”, - повідомили в авіакомпанії.

Передбачається, що рейси Київ — Берлін — Київ здійснюватимуться у понеділок, середу і п’ятницю. Ціна квитків - від 783 грн за маршрутом Київ — Берлін та від 1 207 грн за маршрутом Берлін — Київ.

“Німеччина стане одним з нових напрямків нашої літньої навігації, яку ми готуємося анонсувати найближчим часом”, - додали у SkyUp.

Як повідомляв Укрінформ, українська авіакомпанія SkyUp з 18 грудня відкриває рейси до Стамбула зі Львова та Одеси.

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Нещодавно авіакомпанія поновила польоти з Києва до Єревана (Вірменія), які були призупинені через конфлікт у Нагірному Карабаху.