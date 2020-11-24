Україна збільшила експорт ячменю

Проти минулорічних показників експорт ячменю зріс на 233 тис. тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України з посиланням на дані Державної митної служби.

Загалом Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МР), по 23 листопада на експорт відправила 3,69 млн тонн ячменю.

Пшениці станом на 23 листопада експортовано 11,63 млн тонн (на 1,39 млн т менше, ніж на цю ж дату торік); кукурудзи - 4,5 млн т (на 2,09 млн т менше), жита - 1,7 тис. т (на 3,3 тис. т менше).

Борошна з України експортовано 66,6 тис. тонн, це у два з лишком рази (на 81,3 тис. тонн) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці.

Українська зернова асоціація (УЗА) у жовтневому звіті уточнила оцінку обсягів цьогорічного врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн тонн до 25,3 млн тонн.

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Національний банк України знизив прогноз урожаю зернових у 2020 році з 72 млн тонн до 67 млн тонн, але не передбачає дисбалансу на валютному ринку через зменшення виручки від експорту зернових. Про це 22 жовтня заявив на брифінгу заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.