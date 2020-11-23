Кабмін планує залучити $300 мільйонів на модернізацію соцпідтримки

Кабінет міністрів схвалив проєкт розпорядження Президента України про склад української делегації для переговорів з МБРР з метою отримання позики 300 мільйонів доларів на подолання наслідків пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це написав представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у Фейсбуці.

«На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін схвалив проєкт розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між Україною та Міжнародними банком реконструкції та розвитку», а також проєкт відповідного розпорядження уряду», - йдеться у повідомленні.

Проєктом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19» та залучити 300 млн доларів для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

«Позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні», - додав Мокан.

Він зауважив, що в Україні планують запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19; покращити підтримку бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; зміцнити систему та інституції надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.