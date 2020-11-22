В Еміратах знайшли нові нафтові родовища

Вища нафтова рада Об’єднаних Арабських Еміратів (SPC) заявила про виявлення басейну нетрадиційної нафти, обсяг якого, за попередніми підрахунками, становить 22 мільярди барелів на рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Khaleej Times.

Нові родовища були знайдені в еміраті Абу-Дабі.

В ході засідання члени SPC також домовилися про збільшення резервів традиційної нафти на 2 мільярди барелів.

Зазначається, що також на нараді був затверджений рекордний план нафтової компанії Абу-Дабі ADNOC щодо капітальних видатків на суму 448 млрд дірхам (приблизно $ 122 млрд) протягом наступних п'яти років. Такий план дасть змогу компанії «розумно» зростати.

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ADNOC планує впродовж цього періоду влити в економіку Об’єднаних Арабських Еміратів 160 млрд дірхам (44 млрд доларів США).