Україна хоче закупити COVID-вакцину за гроші проєкту з ЄІБ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Терезою Червінською закупівлю Україною вакцини проти COVID-19 та фінансування спільних інвестиційних проєктів, розширення співпраці за рахунок нових програм.

Зустріч відблася в онлайн форматі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр подякував ЄІБ за готовність розглянути можливість перерозподілення 50 млн євро в межах спільного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» на протидію пандемії COVID-19.

«Також будемо вдячні за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення, щойно з’явиться така змога», — наголосив Шмигаль.

Він повідомив пані віцепрезиденту, що Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, зокрема, у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури.

Також наша держава розраховує на підписання в грудні проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», спрямованого на оновлення рухомого складу міського громадського електротранспорту в середніх і великих містах, а також проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)», що має допомогти у відновленні доріг в Луганській області задля підтримки сільськогосподарського сектору.

Окрім того, Шмигаль висловив сподівання, що Україні та ЄІБ вдасться спільно завершити найближчим часом роботу з підготовки проекту «Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль» та «Програми з відновлення України».

«Цінуємо співпрацю між Україною та Європейським інвестиційним банком. Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у період пандемії», — зазначив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку пані Червінська відзначила співпрацю між Україною та ЄІБ та рішучість українського уряду в продовженні реформ. Вона запевнила, що Україна "залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку".