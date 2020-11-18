Проєкт постанови про порядок дофінансування об’єктів Євро-2012 представлять у грудні

Проєкт постанови Кабінету Міністрів, яким визначається порядок дофінансування об’єктів Євро-2012, буде представлений на розгляд урядовців у грудні.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я маю надію, що у першій декаді грудня ми зможемо його (проєкт постанови - ред.) проголосувати. На жаль, він не буде таким, як задумувався, тому що дуже багато застережень з боку Міністерства фінансів, які стосуються використання коштів, повернення їх, надання гарантій тощо. Але, тим не менше, це дасть можливість зробити перший дуже важливий крок, провести аудит проєктів, тобто завершити те, що можна завершити, відфільтрувати те, що треба вже не реалізовувати, а консервувати або переводити в якусь іншу площину. Вже після цього можна буде говорити: потрібно добудовувати чи домодернізовувати чи треба просто вести в експлуатацію в такому вигляді, як воно є, та використовувати надалі”, - сказав Немчінов.

Він зазначив, що цей документ напрацьовують Мінінфраструктури спільно Укрінфрапроєктом (центральний орган виконавчої влади при Міністерстві інфраструктури). “Відбулося декілька погоджувальних нарад із Міністерством фінансів. Цей документ так само моє бути винесений на урядовий комітет”, - додав міністр Кабміну.

Як повідомляв Укрінформ, Немчінов провів низку нарад щодо розв'язання проблемних питань, які виникли після проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (Євро-2012). Участь у них брали представники Міністерства інфраструктури, Міністерства молоді та спорту, Міністерства фінансів, Укрінфрапроєкту та ФІНІНПРО.

Укрінфрапроєкт запропонував проєкт постанови Кабінету Міністрів, яким визначається порядок дофінансування об’єктів Євро-2012.

Таким чином, було обрано 5 об’єктів, які можуть бути дофінансовані та повністю введені в експлуатацію: Харківський та Львівські аеропорти, НСК «Олімпійський», «Арена Львів» та стадіон «Скіф». У розрізі НСК «Олімпійський» - це декілька конкретних точок: сам стадіон, касовий павільйон, зона гостинності та електропідстанція.