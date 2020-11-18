Інновації та підприємництво: Київстар та Global Office проведуть навчання для підлітків

У межах ініціативи Dreaming Big with Kyivstar менеджери мобільного оператора «Київстар» і громадська організація Global Office проведуть двотижневі онлайн-навчання з питань інновацій та підприємництва для 600 українських підлітків.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар.

«Понад 600 школярів з різних куточків України отримають нові знання й навички у сфері інновацій та підприємництва в рамках ініціативи Dreaming Big with Kyivstar, а топменеджери Київстар стануть лекторами проєкту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше протягом трьох років Київстар підтримував ініціативу GoCamp громадської організації Global Office, коли волонтери з різних країн та ментори Київстар приїжджали до українських шкіл та навчали учнів іноземних мов, допомагали долати мовні бар’єри, надихали думати критично та креативно. Цього року формат довелося змінити на двотижневий онлайн-марафон та розробити спеціальну інтерактивну програму Dreaming Big with Kyivstar.

«Місія Київстар – відкривати нові можливості та змінювати життя на краще за допомогою технологій. Ми впевнені, що розвиток підприємницького духу та інноваційного мислення не лише допоможе підліткам бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці у майбутньому, а й підштовхне створювати революційні ідеї, що розвиватимуть нашу країну та світ. Саме тому ми четвертий рік поспіль підтримуємо проєкт, а наші співробітники виступають менторами, які готові поділитися своїм досвідом», - розповіла директор з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш.

За інформацією Київстар, з 16 по 27 листопада 600 учнів з 50-ти українських шкіл, які подали заявку на участь, чекають пізнавальні вікторини, конкурс на найкращий підприємницький проєкт, робота з менторами та лекції з основ підприємництва, маркетингу, управління проєктами та креативного мислення. До zoom-зустрічей також долучаться 10 іноземних волонтерів з різних країн та понад 20 співробітників Київстар у ролі менторів.

За весь час співпраці Київстар та Global Office уже понад 5 500 учнів зі 170 шкіл отримали нові знання й навички у сфері інновацій та підприємницької діяльності, а близько 75 співробітників компанії стали менторами проєкту.

«Довготривале партнерство громадської ініціативи GoGlobal та соціально відповідального бізнесу Київстар стало прецедентом для громадського сектора в Україні. Бізнес довів, що як ніхто зацікавлений в глибинних суспільних змінах, зокрема – в освіті. Спільний флагманський проєкт GoCamp демонструє це наочно. Українським школярам цікаві інтерактивні уроки та бізнескейси, подобається вивчати іноземну мову з носіями і спілкуватись без бар’єрів, опановувати діджитал-навички та розвивати власні бізнес-ідеї”, – зазначила директор громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко.

Як повідомляв Укрінформ, розвиток цифрових навичок та інноваційного підприємництва є одним з ключових напрямків стратегії корпоративної соціальної відповідальності Київстар, до якої також входить «Безпека в інтернеті», «Корпоративне волонтерство» та «Партнерство заради досягнення цілей сталого розвитку».

Фото з відкритих джерел та Київстар