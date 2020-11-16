Абоненти Київстар допомогли придбати медичне обладнання для Інституту ім.Амосова

Мобільний оператор «Київстар» завдяки благодійним внескам своїх абонентів придбав і передав до Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова медичне обладнання вартістю 275 тисяч гривень.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«До Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова передано обладнання, придбане в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) «Дитяча надія». Завдяки благодійним СМС-повідомленням абонентів мобільного оператора для відділення рентген-ендоваскулярних методів лікування вроджених та набутих вад придбали новий датчик черезстравохідного дослідження до УЗД апарату. Його вартість склала 275 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нове обладнання дасть змогу проводити більш якісні діагностичні дослідження у дітей з вадами серця.

У компанії нагадали, що ініціатива «Дитяча надія» була заснована Київстар та МБФ «Українська Біржа Благодійності» у 2018 році. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За цей час до ініціативи приєдналося майже 85 тисяч абонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям з хворобами серця та онкологічними захворюваннями. Вони відправили понад 267 тисяч благодійних СМС-повідомлень.

За інформацією оператора, нині вдалося зібрати майже 5,5 мільйона гривень. Усі перераховані кошти йдуть на закупівлю життєво необхідного обладнання в дитячі кардіо- та онковідділення по всій Україні. Лише за період карантину було придбано обладнання для 14 відділень лікарень Києва, Львова, Одеси та Дніпра.

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Як повідомлялося, кошти, які абоненти жертвують через СМС, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються МБФ «Українська Біржа Благодійності» на реалізацію проєкту. Фонд провів моніторинг потреб дитячих медичних закладів України та самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко- чи кардіо-), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Фото: Київстар