Кабмін пропонує збільшити штрафи за невиконання вимог посадових осіб Держспецзв'язку

Кабінет Міністрів пропонує посилити адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як передає кореспондент Укрінформ, проєкт відповідних змін до статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення було схвалено на засіданні Уряду 18 листопада.

Так, пропонується внести зміни до абзацу другого частини першої статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виклавши його в такій редакції: "тягнуть за собою накладання штрафу на посадових осіб від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Також, пропонується внести зміни до абзацу другого частини другої статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення, замінивши слова "від ста до ста п'ятдесяти" на "від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, мета законопроекту - посилити відповідальність посадових осіб як органів влади всіх рівнів, органів військового управління, так і підприємств, організацій, установ всіх форм власності.

"Незначний розмір штрафу за невиконання законних вимог посадових осіб органів Держспецзв'язку, який передбачений у чинній редакції Кодексу, потребує підвищення з метою посилення відповідальності та свідомості посадових осіб, відповідальних за захист інформації в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також - на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності", - йдеться у пояснювальній записці.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України.