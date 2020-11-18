Кабмін пропонує збільшити штрафи за невиконання вимог посадових осіб Держспецзв'язку
Як передає кореспондент Укрінформ, проєкт відповідних змін до статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення було схвалено на засіданні Уряду 18 листопада.
Так, пропонується внести зміни до абзацу другого частини першої статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виклавши його в такій редакції: "тягнуть за собою накладання штрафу на посадових осіб від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Також, пропонується внести зміни до абзацу другого частини другої статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення, замінивши слова "від ста до ста п'ятдесяти" на "від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, мета законопроекту - посилити відповідальність посадових осіб як органів влади всіх рівнів, органів військового управління, так і підприємств, організацій, установ всіх форм власності.
"Незначний розмір штрафу за невиконання законних вимог посадових осіб органів Держспецзв'язку, який передбачений у чинній редакції Кодексу, потребує підвищення з метою посилення відповідальності та свідомості посадових осіб, відповідальних за захист інформації в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також - на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності", - йдеться у пояснювальній записці.
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України.