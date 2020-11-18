Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 мільйонами при будівництві лінії до «Борисполя»

Прокуратура повідомила про підозру ексдиректору компанії-постачальника піску в заволодінні 9 млн грн бюджетних коштів при будівництві залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ «Київ пісок» та Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом «Київ - Пасажирський» - аеропорт «Бориспіль».

Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску - 60 000 куб м - Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 21 384 000,00 грн.

Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.

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Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про замах на заволодіння коштами «Укрзалізниці» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».