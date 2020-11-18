Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 мільйонами при будівництві лінії до «Борисполя»
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ «Київ пісок» та Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом «Київ - Пасажирський» - аеропорт «Бориспіль».
Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску - 60 000 куб м - Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 21 384 000,00 грн.
Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.
Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляв Укрінформ, Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про замах на заволодіння коштами «Укрзалізниці» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».