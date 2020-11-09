НАБУ завершило слідство у справі Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про замах на заволодіння коштами «Укрзалізниці» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес». 9 листопада 2020 року п’ятьом підозрюваним відкрито матеріали перед скеруванням обвинувального акту до суду”, - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних: директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниця» (на момент вчинення злочину); колишній заступник директора філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» (займав посаду на момент підготовки та початку вчинення злочину); бенефіціарний власник комерційної компанії; директор комерційної компанії; заступник директора комерційної компанії.

Слідство встановило, що у 2018 році, на момент функціонування системи продажу е-квитків, посадовці «Укрзалізниці» ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації цього ж процесу щодо «Бориспільського експресу». Чиновники сфальшували документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, й, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Однак експертиза, проведена у межах досудового розслідування, встановила, що надане «Укрзалізниці» програмне забезпечення для продажу квитків на «Бориспільський експрес» дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua, а отже — не створює додаткової вартості для державної компанії. Розробник зазначеного сервісу запропонував «Укрзалізниці» реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» безкоштовно, додавши відповідну опцію до сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги, який був у роботі. Натомість «Укрзалізниця» обрала закупівлю опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії.

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Привілейований постачальник в подальшому мав повністю витіснити попередню компанію із надання ІТ послуг у неконкурентний спосіб — за рахунок наданих службовими особами Укрзалізниці переваг в укладені договорів постачання, стверджують у НАБУ. Для цього компанія мала впровадити на «Укрзалізниці» свій програмний продукт з продажу квитків на «Бориспільський Експрес», яку згодом, під виглядом модернізації, планували впровадити на всі напрямки руху пасажирських потягів.

Після початку досудового розслідування і низки слідчих дій керівництво «Укрзалізниці» зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраною за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії.

Детективи НАБУ розслідували цю справу з грудня 2018 року.