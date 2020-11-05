Наступного року в Укрзалізницю інвестують 25 мільярдів

В АТ "Укрзалізниця" планують у 2021 році інвесувати понад 25 млрд грн в залізничну інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, окрім понад 25 млрд грн інвестицій наступного року в компанії планують провести електрифікацію, як мінімум, двох важливих ділянок колії та розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.

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«Прибуткова Укрзалізниця — це додаткові надходження до державного бюджету. Тому для нас важлива й підтримка держави, і ми розглядаємо її як інвестиції. Все, що держава інвестує в Укрзалізницю, у «Велике будівництво», в інші інфраструктурні проєкти, неодмінно повернеться до бюджету країни з великими прибутками. Ми розраховуємо на партнерство та підтримку держави та усіх наших ключових партнерів», — зазначив він.