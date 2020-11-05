Наступного року в Укрзалізницю інвестують 25 мільярдів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
За словами голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, окрім понад 25 млрд грн інвестицій наступного року в компанії планують провести електрифікацію, як мінімум, двох важливих ділянок колії та розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.
«Прибуткова Укрзалізниця — це додаткові надходження до державного бюджету. Тому для нас важлива й підтримка держави, і ми розглядаємо її як інвестиції. Все, що держава інвестує в Укрзалізницю, у «Велике будівництво», в інші інфраструктурні проєкти, неодмінно повернеться до бюджету країни з великими прибутками. Ми розраховуємо на партнерство та підтримку держави та усіх наших ключових партнерів», — зазначив він.