Укрзалізниця здійснюватиме контейнерні перевезення спільно з трьома єврокомпаніями

АТ «Укрзалізниця» завершує переговори щодо підписання договорів про контейнерні перевезення у Європу та Азію з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«На фінальному етапі – переговори щодо підписання довгострокових угод про надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. Домовленість із DHL передбачає перевезення контейнерних вантажів всією територією України з наданням комплексу послуг «під ключ» на терміналах філії «ЦТС «Ліски». Разом із PKP Cargo Connect здійснюватимуться перевезення контейнерних поїздів із/на станцій залізниць України на станції Польщі з подальшим перевезенням одержувачам по всій території ЄС. Домовленість із BTLC Germany передбачає перевезення вантажів у сполученні Китай – Україна/ЄС і в зворотному напрямку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Укрзалізниця обговорює можливість здійснення транзитних контейнерних перевезень за маршрутом Китай – ЄС через територію України. Оператором » філія «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця».

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За словами голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, компанія планує перевозити 1 млн тонн вантажів щодобово вже у 2020 році. Нове керівництво Укрзалізниці розробило план збільшення обсягів перевезення вантажів. Попри економічну кризу та обмеження, які виникли через розповсюдження COVID-19, Укрзалізниця вже навантажила за добу понад 800 тис. тонн, що майже відповідає показникам 2019 року.