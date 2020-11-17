Обсяги оподаткованого імпорту у жовтні збільшилися на $226 мільйонів
Графік
Укрінформ
У жовтні розмір оподаткованого імпорту склав $4,57 млрд, що на $226 млн більше, ніж у вересні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Так розмір оподаткованого імпорту у жовтні поточного року склав $4,57 млрд, що на $226 млн більше, ніж у вересні і на $359 млн більше, - ніж у серпні.
Проте загальний обсяг оподаткованого імпорту за 10 місяців ($39,3 млрд) на 11,2% менший у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ($44,24 млрд).
Надходження від імпорту також збільшились: на $38,7 млн - у порівнянні з вереснем і на $82,6 млн - у порівнянні з серпнем.
При цьому надходження за 10 місяців склали $10,76 млрд, що на 9,7% менше відповідного періоду 2019 року.