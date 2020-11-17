FlixBus тимчасово призупиняє виконання рейсів за маршрутом Київ-Щецин

Автобусний оператор FlixBus до 18 грудня призупиняє виконання рейсів за маршрутом Київ-Щецин.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман, інформує Центр транспортних стратегій.

"У зв'язку з додатковими обмеженнями, запровадженими польським урядом, а також через загальну ситуацію з пандемією, ми бачимо падіння попиту на окремі маршрути, включаючи лінію N3222 Київ-Щецин. Поїздки на цій лінії тимчасово призупинено до 18 грудня, але поїздки на різдвяний період (19-30 грудня) доступні для бронювання", - сказав Леман.

За його словами, всі інші маршрути в Україну і назад працюють у звичайному режимі, з дотриманням посилених стандартів безпеки та гігієни. Хоча в компанії не виключають можливості закриття окремих поїздок. Також зазначається, що на лініях, які проходять через Польщу, працює обмеження щодо місткості автобуса - 50% місць.

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Як повідомляв Укрінформ, FlixBus з 5 листопада запустив три нові рейси з України до Польщі та Чехії за маршрутами: Київ-Варшава-Щецин, Чернівці-Варшава і Львів-Острава.