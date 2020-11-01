FlixBus припиняє роботу у листопаді

Німецький автобусний оператор FlixBus призупинить у листопаді свою діяльність через нові обмеження, вжиті для боротьби з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на керівництво FlixBus.

"Якщо канцлерка закликає не подорожувати, то це, звичайно, впливає на попит… Ось чому ми зараз повністю припиняємо наші автобусні та залізничні перевезення у листопаді, сподіваючись, що зможемо працювати для наших клієнтів на Різдво", - заявив співзасновник та комерційний директор FlixMobility Андре Швемляйн.

За його словами, після зупинки діяльності весною через пов’язані з COVID-19 обмеження, компанія відновила роботу влітку і "обслуговувала близько половини нашої мережі". Однак в жовтні знову спостерігалося "зменшена бажання подорожувати": у FlixBus було задіяно лише 30% потужностей.

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Австрійський суспільний телерадіомовник ORF зазначає, що FlixBus призупиняє діяльність у листопаді не лише у Німеччині, але й в Австрії та Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян зменшити соціальні контакти і, зокрема, відмовитися від будь-яких подорожей, які не є необхідними. З понеділка, 2 листопада, у Німеччині також починає функціонувати частковий локдаун, який поки що не стосуватиметься роботи промисловості, основних магазинів, навчання у школах та дитсадках.

За минулу добу у Німеччині зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом за добу - понад 19 тисяч випадків.