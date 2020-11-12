Буславець окреслила дорожню карту розвитку водневої енергетики в Україні

У Міністерстві енергетики розглядають кілька варіантів транспортування водню українського виробництва до Європи - аж до використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів у довгостроковій перспективі.

Як передає Укрінформ із посиланням пост пресслужби Міненерго у Фейсбуці, про це в. о. міністра енергетики Ольга Буславець сказала, відкриваючи круглий стіл «Воднева економіка: дорожня карта».

«Міністерство вже розробляє дорожню карту водневої енергетики України. Нами окреслено короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективи транспортування водню», – зауважила Буславець.

Короткострокова перспектива: водень, що транспортується у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів, що використовують дорожню інфраструктуру.

Середньострокова перспектива: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень (LOHC) вантажівками та залізничною інфраструктурою.

Довгостроковий горизонт: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для обсягів експорту.

Водночас можливості газотранспортної системи для транспортування водню мають бути ретельно вивчені спільно з експертами з метою гарантування безпечної роботи, вважає керівник міністерства.

«Це питання потрібно додатково опрацювати разом з експертами ЄС щодо визначення маршрутів, а також опрацювати комплекс заходів для забезпечення надійності і безпеки роботи газотранспортної системи з новим енергоносієм», - наголосила Буславець.

У міністерстві додали, що подальша робота включатиме розробку та прийняття нормативно-правової бази для забезпечення функціонування галузі водневої енергетики України, наближення законодавства до вимог міжнародного права в цій сфері.

Ідеться також про впровадження в Україні системи стандартизації в галузі водневої енергетики, розробленої на базі міжнародно встановлених стандартів та норм для цього виду палива; розробку заходів безпеки в процесі виробництва, зберігання, транспортування та споживання водню.

Як повідомлялось, цього року Євросоюз затвердив Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи до 2050 року, у якій, зокрема, Україну визначено пріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва «зеленого» водню та наявності інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

У рамках Експертної ради при Міненерго вже створено Робочу групу з розвитку водневої енергетики.

Відповідно до «Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2x40 ГВт» та плану виходу з кризи COVID-19, на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва «зеленого» водню, з яких більшість призначена для експорту до Європейського Союзу.

Співробітництво у сфері водневої енергетики включено до основних тем енергетичного партнерства між Україною і Німеччиною, визначеного Спільною заявою, яку в серпні 2020 року підписали Ольга Буславець і Федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр.